Scenarij je bil takšen: med pristajanjem na ljubljanskem letališču je potniško letalo zdrsnilo s steze, enega od motorjev je zajel požar, zaradi poškodbe tovora je obenem obstajala nevarnost izhajanja nevarne snovi ter posledično kontaminacije ljudi in okolja. Več kot sto od skupno 152 ljudi na krovu je bilo poškodovanih, večino je posadka evakuirala, na letalu je ostala deseterica najhuje poškodovanih.

Intervencijske službe letališča so pogasile požar, obravnavale poškodovane potnike in obvestile ostale pristojne službe. Huje poškodovane so prepeljali v UKC Ljubljana, kjer je sledil drugi del vaje, sprejem in oskrba. »Sistem deluje zelo dobro, službe so med seboj sodelovale in opravile svojo nalogo,« je po zaključeni akciji povedal direktor urada za operativo na upravi za zaščito Leon Behian. Določene izboljšave so vendarle še možne. »Potencialna množična nesreča se ne ozira na epidemijo in se lahko zgodi kadar koli,« je bil jasen travmatolog iz UKC Ljubljana Simon Herman.

Po vaji so opravili analizo, rešitve problemov, ki so se razkrili med vajo, pa bodo uporabljali pri svojem rednem delu. Andrej Fink, vodja dispečerske službe, je pojasnil, da je ob posebnih dogodkih njihova naloga vzpostaviti celovit pregled nad stanjem in posredovati informacije vsem deležnikom, ki jih potrebujejo. Običajno sicer dispečerska služba dnevno obravnava približno 350 intervencij. »Naša dolžnost je, da takšen poseben dogodek ne vpliva na redno delo, zato oblikujemo posebno delovno telo za krizno vodenje,« je pojasnil Fink.