L'Homme étoilé (Zvezdni človek) je psevdonim avtorja stripa Na življenje!, ki smo ga zdaj dobili v slovenskem prevodu in mu ga je dala neka umirajoča gospa. Belgijec, ki živi v Franciji, je namreč bolničar paliativne nege, o svojem delu je več let risal stripovske zgodbice, ki zadnje obdobje življenja umirajočih predstavljajo v drugačni, bolj življenja polni luči. Najprej jih je objavljal na instagramu, nato pa v knjižni obliki stripa in vzbudile so veliko zanimanje. Samo v Franciji jih je prodal 35.000 izvodov.