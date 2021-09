Na Norveškem bučno praznovali konec koronskih ukrepov

Norvežani so v soboto bučno praznovali konec omejitev, ki so bile sprejete zaradi pandemije novega koronavirusa. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so bili lokali in nočni klubi polni, poročajo tudi o številnih pretepih in razgrajanju.