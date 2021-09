Netflix je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP že leta 2018 z omenjenim podjetjem podpisal pogodbo za avtorske pravice za 16 Dahlovih knjig, ki jih je potreboval za animirane serije, ki temeljijo na avtorjevih delih.

»Ta pridobitev je sad partnerstva, ki smo ga začeli pred tremi leti za ustvarjanje animiranih TV serij,« sta v skupni izjavi povedala izvršni direktor Netflixa Ted Sarandos in izvršni direktor RDSC in Dahlov vnuk Luke Kelly.

V okviru prejšnje pogodbe pri projektu adaptacij sodelujeta z oskarjem nagrajeni filmski ustvarjalec Taika Waititi in scenarist Phil Johnston. Kmalu se obetata priredba Čarlija in tovarne čokolade ter muzikal po predlogi Matilde.

O finančni plati projekta niti Netflix niti omenjeno podjetje nista posredovala informacij, je pa AFP navedel članek The Hollywood Reporterja iz leta 2018, da naj bi bila pogodba za 16 Dahlovih knjig vredna več kot 100 milijonov dolarjev.

Roald Dahl se je rodil leta 1916 v kraju Lladaff v Walesu norveškima staršema. Še kot otrok je izgubil očeta, z mamo pa je bil vse življenje povezan. Dahl, ki velja za enega najvidnejših mladinskih pisateljev, si je svojo priljubljenost med otroci pridobil že leta 1964 s knjigo Čarli in tovarna čokolade ter s poznejšimi deli, kot so Veliki dobrodušni velikan, Čarovnice in Matilda.

Njegova dela so bila prevedena v 58 jezikov, veliko jih je prevedenih tudi v slovenščino. Za svoje delo je prejel več kot 25 nagrad v Veliki Britaniji, ZDA, Avstraliji in drugod. Po avtorju se je med drugim nekaj let imenovala nagrada Roald Dahl Funny Prize.