Nekdanji trener Gladbacha Marco Rose se je prvič vrnil k nekdanji ekipi v novi vlogi, a tokrat ni bil uspešen kot vodja dortmundske Borussie. Rumeno-črni so igrali brez rahlo poškodovanih prvih zvezdnikov Erlinga Haalanda in Marca Reusa, še pred koncem prvega dela pa so ostali še brez Mahmouda Dahouda, ki je dobil drugi rumeni karton. Že pred tem je Denis Zakaria domače v 37. minuti popeljal v vodstvo, to pa je bil tudi edini zadetek na tekmi.

Že popoldne so bili tako kot Dortmundčani neuspešni tudi nogometaši Wolfsburga. Doživeli so prvi poraz v sezoni, s 3:1 jih je premagal Hoffenheim. Ridle Baku je sicer zadel za goste v prvem delu, toda Andrej Kramarić je že ob koncu prvega polčasa izenačil. Za preobrat pa sta nato poskrbela še Christoph Baumgartner in Pavel Kaderabek.

Bayer Leverkusen je nalogo opravil bolje, za edini gol na tekmi z Mainzem pa je poskrbel najstniški zvezdnik Florian Wirtz, ki je zdaj najmlajši igralec v nemški bundesligi z desetimi doseženimi goli. Wirtz je star 18 let in 139 dni, prejšnji rekorder je bil Lukas Podolski, ki je leta 2004 ta mejnik presegel pri 18 letih in 353 dneh.

Leipzig sezone ni začel najbolje, a se danes je pokazal v povsem drugačni podobi, berlinski Herhi nasul kar pol ducata golov in skočil na deseto mesto. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je v sijajni predstavi sodeloval do 65. minute, ko ga je zamenjal Konrad Laimer. Med strelce se ni vpisal, v tej vlogi so bili danes Christopher Nkunku z dvema goloma ter Amadou Haidara, Emil Forsberg, Nordi Mukiele in Yussuf Poulsen.

V preostalih današnjih popoldanskih tekmah sta Köln in Eintracht Frankfurt igrala 1:1, Union Berlin pa je po zaslugi gola Kevina Behrensa tik pred koncem premagal Arminio Bielefeld z 1:0.

Že v petek je Bayern s 3:1 premagal zadnjeuvrščeni Greuter Fürth, v nedeljo bosta še tekmi Bochum - Stuttgart in Freiburg - Augsburg.