City se je tako s 13 točkami izenačil s tokratnim tekmecem in tudi z mestnim tekmecem Unitedom, ki je doma nepričakovano z 0:1 izgubil proti Aston Villi. Isto število točk ima na petem mestu še Everton po današnji zmagi proti Norwichu (2:0). Na vrhu pa je zdaj Liverpool s 14 točkami.

Varovanci Jürgna Kloppa so imeli po porazu Chelseaja priložnost za samostojni skok na vrh lestvice, a so priložnost izkoristil le delno. Proti novemu prvoligašu Brentfordu so namreč v gosteh osvojili le točko po neodločenem izidu 3:3.

Prvi polčas se je končal 1:1, potem ko je za domače zadel Ethan Pinnock (27.), za goste pa je izenačil Diogo Jota (31.). V drugem delu so rdeči dvakrat povedli, najprej po golu Mohameda Salaha (54.), nato pa še po zadetku Curtisa Jonesa (67.). Sprva je izenačil Vitaly Janelt (63.), nato pa v 82. minuti za končni izid še Yoane Wissa.

Derbi v Londonu, kjer sta se v ponovitvi finala lanske lige prvakov pomerila evropski prvak Chelsea in angleški prvak Manchester City, je postregel z dvema različnima polčasoma.

Prvi je bil dolgočasen, gosti, ki so v treh zadnjih medsebojnih tekmah v različnih tekmovanjih izgubili, so napadali, imeli žogo 70 odstotkov igralnega časa v svoji lasti, toda domači so se zbrano branili, pravih priložnost tekmecem niso dopustili. Strelov v okvir vrat ni bilo ne na eni ne na drugi strani, pred odhodom na odmor je polpriložnost zapravil Gabriel Jesus.

Prav brazilski napadalec pa je v 53. minuti poskrbel, da se je v nadaljevanju igra razživela. City je namreč z njegovim strelom iz obrata in pomočjo domačega bloka, žoga je zadela Jorginha in malo spremenila smer, povedel. Chelsea je moral spremeniti taktiko, varovanci Pepa Guardiole pa se niso pomaknili v obrambo, ampak so tudi sami želeli doseči še kakšen gol.

Bili so nevarnejši, Jacku Grealishu je v 58. minuti veselje preprečil vratar Edouard Mendy, nekaj minut pozneje je bil Mendy že premagan, vendar je žogo po strelu Jesusa na golovi črti odbil Thiago Silva. Vodstvo bi lahko povišal tudi Aymeric Laporte, po predložku z desne strani je streljal mimo gola, Grealish pa v 83. minuti spet ni znal premagati domačega vratarja, potem ko se je znašel sam pred njim.

Chelsea si večje priložnosti ni pripravil, obramba Cityja še na peti zaporedni prvenstveni tekmi ni prejela gola.

Cityjev mestni tekmec United je nepričakovano oddal točke Aston Villi. Dolgo je kazalo, da gledalci golov ne bodo videli, nato pa je Old Trafford v 88. minuti šokiral branilec Kortney House. Isti igralec je v sodniškem dodatku tekmecem ponudil priložnost za izenačenje, v kazenskem prostoru je igral z roko, toda domači enajstmetrovke niso izkoristili. Bruno Fernandes je žogo poslal visoko čez gol.

Tako kot Chelsea je tudi United zabeležil prvi poraz v sezoni.

V nedeljo bosta še obračuna Southampton - Wolverhampton in Arsenal - Tottenham. Priložnost za nenadejan skok na vrh prvenstvene lestvice pa bo imel Brighton, ki je trenutno šesti z 12 točkami. V ponedeljek bo namreč krog zaključil z gostujočim obračunom proti Crystal Palaceu.