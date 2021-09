Nasprotniki ruskega predsednika Vladimirja Putina očitajo oblastem prevare. Tridnevne volitve so sicer sledile po zatrtju opozicije, ko so oblasti zaprle opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega in formalno prepovedale njegovo organizacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ker ogromno kritikov Kremlja ni smelo sodelovati na volitvah, so se številni Rusi v Moskvi in drugod odločili podpreti komuniste.

Na Puškinovem trgu se je danes zbralo več kot tisoč ljudi. Komunisti namreč trdijo, da so bile volitve ukradene in da bi morali dobiti večjo podporo. Opozarjajo predvsem na napake pri elektronskem glasovanju. Množica je pri tem vzklikala: »Putin je tat« in pozivala k izpustitvi političnih zapornikov.