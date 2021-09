Kim je po navedbah severnokorejske tiskovne agencije KCNA, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP, še dejala, da bi lahko vrh voditeljev obeh Korej potekal »le, če bosta zagotovljena nepristranskost in medsebojno spoštovanje«. Dodala je, da bi bi lahko vrh, pa tudi razprave o izjavi o koncu vojne, izvedli »na zgodnji datum prek konstruktivnih razprav«.

»Ni potrebe, da bi sever in jug izgubljala čas, ko bi drug drugega krivila in se zapletla v besedno vojno,« je še dejala. Ponovila je tudi petkov poziv Seulu, naj opusti svoja »neenaka dvojna merila«, kar je bil odziv na kritiko južnokorejskega predsednika na račun nedavnih izstrelitev severnokorejskih raket.

Kim Yo-yong je že v petek pozvala Seul, naj konča s sovražno politiko do Severne Koreje. To je storila potem, ko je južnokorejski predsednik Jun Moon-jae pozval k razglasitvi uradnega konca vojne med Korejema.

Vojna med Korejama med letoma 1950 in in 1953 se je končala s premirjem, ne pa tudi z mirovno pogodbo, zaradi česar sta Seul in Pjongjang tehnično v vojni že več kot pol stoletja.

Komunikacija med obema Korejama je bila v veliki meri prekinjena po drugem vrhu med ZDA in Severno Korejo v vietnamski prestolnici Hanoi februarja 2019, ki je propadel, ker se takratni predsednika ZDA Donald Trump in Kim Jong-un nista mogla dogovoriti o pogojih sporazuma.