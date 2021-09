Kajakaš Nejc Žnidarčič še petič svetovni prvak v spustu

Kajakaš Nejc Žnidarčič je na svetovnem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah popravil nekoliko slabši vtis, ki so ga zapustili slalomisti in v sprinterskem spustu še petič postal svetovni prvak. Primorec je za 56 stotink sekunde ugnal Francoza Luco Barona, bron pa je osvojil še en Francoz Maxence Barouh.