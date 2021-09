»Na tak način z velikim korakom stopamo v smeri družbe brez omejevalnih protikoronskih ukrepov,« je v petek po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila nizozemska vlada.

Številni nizozemski gostinci so sicer napovedali, da ne bodo preverjali pravila PCT. Tudi iz posameznih občin so sporočili, da v prvih tednih kršiteljev brez dokazovanja PCT ne bodo kaznovali. Za tiste, ki niso cepljeni ali niso preboleli covida-19, bo na voljo brezplačno testiranje na okužbo. So pa nizozemski nasprotniki cepljenja proti covidu-19 že napovedali proteste v Haagu.

Že prej so na Nizozemskem omejitve za zajezitev okužb z novim koronavirusom odpravili na šolah in fakultetah. V večini primerov tudi obvezno nošenje zaščitnih mask; te so še naprej obvezne na avtobusih in vlakih. Nizozemske diskoteke in nočni klubi pa se morajo zapreti ob polnoči.

Nizozemska se je za odpravo obvezne medsebojne razdalje odločila zaradi ugodne epidemiološke slike. V državi je polno cepljeni 82 odstotkov odraslih. Sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 ljudi je trenutno 77.