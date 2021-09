Meng Whanzou so na ameriško prošnjo pridržali v Kanadi 1. decembra 2018 in se od takrat naprej bori proti izročitvi v ZDA. Ob koncu postopka so jo Kanadčani izpustili iz hišnega pripora.

Ameriško tožilstvo je hčerko ustanovitelja Huaweija Rena Zhengfeija sprva med drugim bremenilo kršenja sankcij proti Iranu s prodajo tehnologije Teheranu preko slamnate družbe Skycom.

Kmalu po njeni aretaciji v kanadskem Vancouvru je Kitajska aretirala dva Kanadčana, poslovneža Michaela Spavorja in nekdanjega diplomata Michaela Kovriga ter ju obtožila vohunstva.

Sodili so jima marca in Spavorja so obsodili na 11 let zapora, glede Kovriga pa odločitve še ni. Kanada upa, da bo Kitajska sedaj oba izpustila.

Odstop od pregona 49-letne Meng Wanzhou je omogočil dogovor med predsednikom ZDA Josephom Bidnom in kitajskim kolegom Xi Jinpingom, ki želita na ta način zmanjšati napetosti med državama.

Pravosodno ministrstvo ZDA bo do 1. decembra 2022 odstopilo od pregona, po katerem ji grozi do 30 let zaporne kazni, če bo izpolnila določene pogoje, ki izhajajo iz dogovora.