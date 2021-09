Četrti dan nastopov svetovnih voditeljev v splošni razpravi je za govorniški oder v generalni skupščini OZN stopil slovenski predsednik Borut Pahor in poudaril pomen dialoga v mednarodni skupnosti tudi ali predvsem s tistimi, s katerimi se ne strinjamo. »Gre za umetnost poslušanja in pogovarjanja,« je rekel. Po njegovem je kultura dialoga na splošno nazadovala tudi zaradi sovražnega in nestrpnega govora v času, ko svet potrebuje široko razpravo o svoji prihodnosti, kakršno je predlagal generalni sekretar OZN Antonio Guterres.

Prihodnost pa je odvisna tudi od reševanja velikih izzivov človeštva in Pahor je izpostavil tri: pandemijo covida-19, podnebne spremembe ter vprašanja mednarodnega miru in varnosti. Pandemija je po njegovem največji preizkus globalne solidarnosti. Podnebne spremembe so dosegle »alarmantno stopnjo sprememb« in Slovenija si bo kot predsedujoča Svetu EU na novembrski konferenci COP26 v Glasgowu prizadevala, da EU do leta 2050 postane podnebno nevtralna. Pri vprašanjih miru in varnosti je poudaril pomen mednarodnega sistema za mirno reševanje sporov, ki je bil zgrajen po drugi svetovni vojni. »Kodificiran je z mednarodnim pravom in tega je treba spoštovati… Slovenija goreče podpira multilateralizem, ki je najodličnejši dosežek Združenih narodov,« je dejal Pahor, ki poudarja tudi pomen sprave po končanih vojnah in konfliktih, primer Afganistana pa po njegovem dokazuje, kako krhek je lahko sistem človekovih pravic.

Slovenski veleposlanik v OZN Boštjan Malovrh je bil izvoljen za enega podpredsednikov 76. zasedanja generalne skupščine in je v tej vlogi včeraj tudi povabil Pahorja h govoru. Že pred tem si je predsedujoči 76. zasedanja Abdula Šahid za posebno svetovalko izbral nekdanjo veleposlanico Slovenije pri OZN Darjo Bavdaž Kuret.