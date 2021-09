Drago Jančar, pisatelj, dramatik, esejist: Čas kot soigralec ali nasprotnik

Je eden redkih slovenskih pisateljev, ki si trenutno lahko privošči – in si je – da zahteva preklic razpisa za snemanje mini serije po svoji literarni predlogi, ne da bi s tem izgubljal bralce ali aktivno podporo kulturnega ministrstva. Zadostuje pojasnilo, da “čas za tak razpis in razpravo o seriji ni dober”. Hkrati pa se še isti mesec veseli odrske adaptacije istega romana To noč sem jo videl; premiera je bila sinoči v SNG Drama Maribor. Tako filmska kot odrska preobrazba bi namreč težko zaživeli bolj pestro, kot živijo njegovi literarni junaki pred očmi bralcev njegovih romanov.