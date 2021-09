In potem? Potem je Janša, ki se je na istem mestu pohvalil, da so bili vsi kadri, ki so vodili boj z epidemijo, formalno predlagani z njegove strani, za novega šefa NIJZ imenoval Milana Kreka. In če je pod prejšnjo direktorico NIJZ »deloval kot v 19. stoletju«, je zdaj pod Krekovo taktirko zanesljivo videti kot v znanstvenofantastičnih filmih.