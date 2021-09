Na Cankarjevem vrhu pri gostilni Rožnik so se pred časom pojavili pisani avtomati za prodajo manjših igrač, sta nam sporočili dve občanki. Najemnik gostilne Rožnik Dejan Kavčič nam je povedal, da sedmerico avtomatov postavijo samo ob koncih tedna. Toda postavlja se vprašanje, ali je postavitev takšnih naprav znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib sploh dovoljenja.

Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana so pojasnili, da so »samopostrežni avtomati na Cankarjevem vrhu postavljeni na zemljišču, ki je v zasebni lasti, in na postavitev Mestna občina Ljubljana nima vpliva«.

»Avtomati v nasprotju z režimi varstva kulturne krajine« Preverili smo tudi na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, saj ko smo si avtomate ogledali sami, jih je šest stalo pred Cankarjevo spominsko sobo. Mag. Darja Pergovnik, konservatorska svetnica ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, je pojasnila, da se na Cankarjevem vrhu prepleta več plasti dediščine. »Na Cankarjevem vrhu, ki leži v dediščinskem območju kulturne krajine Rožnika in Šišenskega hriba, je kot kulturni spomenik razglašena Cankarjeva spominska soba, Gostilna Rožnik in spomenik Ivanu Cankarju pa predstavljata kulturno dediščino,« je povedala Pergovnikova. Zaradi vsega naštetega po besedah Pergovnikove »avtomati izstopajočih barv, ki so postavljeni neposredno pred objektom, v katerem je kulturni spomenik – Cankarjeva soba, ne sodijo v našteti kontekst kulturne dediščine«. Dodala je, da lastnik avtomatov ni prejel dovoljenja zavoda za njihovo postavitev. Še več, Pergovnikova je poudarila, da tudi če bi zaprosil, ne bi pridobil kulturnovarstvenih pogojev in soglasja zavoda za varstvo kulturne dediščine, »saj je postavitev tovrstnih objektov v nasprotju z režimi varstva kulturne krajine, ki predpisuje varovanje značilne rabe zemljišč, prostorskih dominant, odnosov med poselitvijo in odprtim prostorom ter krajev spomina in avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov«. Kavčič je postavitev avtomatov utemeljil s tem, da stojijo na zasebni parceli. »Odkrito povedano, prvič slišim, da bi moral še koga drugega vprašati za dovoljenje,« je presenečen priznal Kavčič. Zagotovil pa je, da se bo na zavodu za varstvo kulturne dediščine pozanimal glede tega vprašanja.