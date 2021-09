Gospa Stanka živi v sosednjem stanovanju od tistega, ki je zgorelo. Spala je, ko je odjeknila eksplozija, in takrat se ji je napol v snu zdelo, da zunaj zelo močno grmi. V tistem je zazvonil telefon. »Hči stanuje nasproti in je videla, da je po eksploziji vrglo okna ven ter da je na balkonu plamen. Pozvala naju je, naj greva hitro ven, saj ni vedela, kaj lahko še sledi,« pripoveduje Stanka. Gospa Vida je s svojega balkona v 13. nadstropju videla velik gost dim. V zmedi in šoku ni bila prepričana, od kod prihaja. Ko je hotela na hodnik, je bil gasilec že na njenih vratih. »Slišala sem butanje in začela odklepati stanovanje. Ko me je zagledal, je rekel: 'Gospa, samo z nečim se ogrnite in pojdite ven. Gori.'« Gasilska brigada Ljubljana, prostovoljni gasilski društvi Črnuče in Ježica so nemudoma prispeli na prizorišče. S svojo profesionalnostjo, požrtvovalnostjo in hitro evakuacijo oseb iz 74 stanovanjskih enot so ganili skupnost stanovalcev Bratovševe ploščadi 38, ki še danes ne vedo zares, kako bi se jim zahvalili, pravi naša tretja sogovornica, gospa Marija iz 3. nadstropja: »Videli smo, kako vrhunsko deluje njihov sistem. Poklicali smo jih in rekli, da bi se radi oglasili pri njih, da se jim osebno zahvalimo. Ta, ki se je javil, mi je rekel: 'Gospa, kurja polt me obliva. To se pa tako redko zgodi, da se kdo potem spomni na nas.'«

Junaštvo in solidarnost

Gasilci so jim pripeljali vodo, maske in na avtobus posedli starejše ter otroke. Stanovalci so si oddahnili predvsem, ko so jim povedali, da ni bilo nikogar v pogorelem stanovanju. Po gašenju so prezračili celoten objekt in zaprli plinsko napeljavo. »Je pa intervencija in njihova povezava takšna, da samo gledaš. Mi se še nismo dobro zavedali, kaj se dogaja, ko je bil ogenj že pogašen,« je komentirala gospa Vida. Zelo se jo je dotaknilo, ko je slišala o mladem paru, ki ima mlajšega sina. Pretresen fantek je prvi slišal pok in hitro stekel k staršema, da bi ju zbudil. Ko je bilo najhujše mimo, pa ni hotel več nazaj v stanovanje. »Gasilec je otroka vzel v naročje. Začel ga je tolažiti, ker je jokal in se bal, da bo spet pokalo. Gasilec ga je pomiril. Vsa čast gasilcem za požrtvovalnost, da čeprav imajo tako naporno in nevarno delo, zraven še otroke tolažijo. Tudi fantkova mama je rekla, da ne ve, kako bi se jim zahvalila.« Gospa Marija je bila v napetih trenutkih pozitivno presenečena tudi nad solidarnostjo mladih, ki živijo na Bratovševi ploščadi 38. »Oni so prav tako lahko deležni pohvale, saj so bili nenehno pripravljeni pomagati. Med evakuacijo je bila na stopnišču čista tema. Ko sem hitela na prosto, sem jih slišala, kako so govorili: 'Ali vas primem, vam pomagam, stopite sem in podobno.'«

V kriznih situacijah se v ljudeh razkrijejo bodisi najboljše bodisi najslabše plati. Stanovalci Bratovševe 38 so hvaležni, da je bil požar edina temna plat ponedeljkove noči, saj so se jim gasilci v spomin vtisnili kot junaki. »Dokler tega ne doživiš, bereš o gasilcih, kako so čudoviti. Ko pa to doživiš, vidiš, da je res. Včasih izbirajo osebnost leta. To bi morali biti vsi gasilci. Kapo dol,« je prepričana gospa Stanka.

Stanovalci Bratovševe ploščadi 38 se poleg gasilcem Gasilske brigade Ljubljana, PGD Ježica in PGD Črnuče iskreno zahvaljujejo tudi policistom, ki so sodelovali pri intervenciji gašenja požara v njihovi stolpnici. Ob tem še sporočajo: »Vaše delo, pogum in pomoč so neprecenljive vrednote, ki se jih človek zave, ko se znajde v situaciji, kot smo se znašli mi v noči na 20. september. Cenimo vaše delo in poslanstvo, ki ga opravljate, ter vam izrekamo vso priznanje in res, srčna hvala.«

»Naj vsi vidijo, da gasilci in policisti zaslužijo boljšo plačo, kot jo imajo,« je za konec sklenila gospa Vida.