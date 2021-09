V košarici novosti najdemo novo premijsko tablico surface pro 8, manjšo in cenejšo tablico surface go 3, premijski hibridni prenosnik surface laptop studio z inovativnim dizajnom preobrazbe iz prenosnika v tablici podobno napravo, ob tem pa še nov poskus zložljivega mobilnika surface duo 2 in dokaj zanimivo pisalo surface slim pen 2. Obe tablici in hibridni prenosnik bodo opremljeni s prihajajočim operacijskim sistemom windows 11, medtem ko bo surface duo opremljen z androidom. Uradna svetovna prodaja naprav se prične 5. oktobra.

Surface pro 8 Med največje novosti surface pro 8 štejemo prehod na zaslon s 120-herčnim osveževanjem slike, ki je že skoraj obvezno za sleherno premijsko napravo. Frekvenca slike se bo prilagajala dogajanju na zaslonu, da ne bo po nepotrebnem požirala baterije. Še večjega pomena pa je sprememba na področju USB vhodov. Namesto vhodov USB-A bo surface pro 8 opremljen z dvema vhodoma USB-C s thunderbolt 4 podporo. Slednje je ključnega pomena, saj thunderbolt 4 poleg izredno hitrega prenosa podatkov omogoča tudi žični prenos slike na zaslone z ločljivostjo 4K. Ob tem pa še priklop zunanje grafične kartice, kar lahko tablico spremeni v izredno zmogljivo igričarsko napravo. Čeprav standard thunderbolt 4 podpira tudi polnjenje naprav, bo surface pro 8 še naprej napajal kabel surface connect. Tablico poganja procesor core i5-1135g7 ali i7-1185g7, prostora za shranjevanje je med 128 GB in 1 TB, delovnega spomina pa 8 GB ali 16 GB. Obljubljajo tudi do 16 ur avtonomije baterije, a bi se o tem raje prepričali osebno. Zaslon tablice ima diagonalo 33 centimetrov (13 palcev), ločljivost 2880 x 1920 in razmerje stranic 3:2. Zaslon ni povsem od roba do roba, temveč ima kar nekaj obrobe vzdolž obeh daljših stranic. Na eni strani zaradi kamere, na drugi zaradi priklopa tipkovnice. V slednji najdemo tudi prostor za novi surface slim pen 2, ki naj bi z vibracijami in podobnimi triki oponašalo upor med uporabo pravih pisal. V teoriji se sliši zanimivo. Surface naprave pa nikdar niso bile poceni. Za najbolj osnovno različico pro 8, s tipkovnico in brez pisala, bo treba odšteti (v Nemčiji) okoli 1360 evrov. S pisalom še 100 evrov več.

Surface laptop studio Zelo zanimiv je tudi novi prenosnik surface laptop studio. Predvsem zaradi dizajna. Spodnji del zaslona lahko nekako potegnemo k sebi in ga odložimo na sredini tipkovnice. S tem dobimo zaslon, ki je nekoliko bolj pod kotom. Za trenutke, ko stojimo sredi sestanka in se oziramo na zaslon po podatke. Lahko pa se zaslon tudi povsem uleže na tipkovnico, tako da zadeva izpade podobna debelejši tablici. Zaslon prenosnika ima diagonalo 36,6 centimetra (14,4 palca), ločljivost 2400 x 1600, razmerje stranic 3:2, 120-herčno osveževanje slike, dva USB-C thunderbolt 4 vhoda, vse skupaj pa bo tehtalo med 1,74 in 1,82 kilograma. Na voljo sta procesorja core i5-11300h ali core i7-11370h. Osnovna različica ima intergirano grafično kartico iris xe, i7 pa lahko družbo dela tudi Nvidiina grafična kartica geforce rtx 3050 ti. Delovnega spomina je 16 ali 32 GB, prostora za shranjevanje pa od 256 GB do 2 TB. Cen v Evropi še ne poznamo, saj k nam prihaja šele prihodnje leto.