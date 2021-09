Nepreslišano: Urška Klakočar Zupančič, odstranjena sodnica

Vladajoča garnitura je tako cinična, sarkastična, neprijazna, da ne rečem celo zlobna do svojih državljanov, dejansko do tistih, ki so ji dali pooblastilo, da izvršuje določene naloge v imenu družbe kot celote, da je vse skupaj prestopilo meje dobrega okusa. Taka politika zbuja močna negativna čustva v ljudeh in zato se ne more čuditi, če doživlja upor, ker je to zgolj njeno ogledalo. Nobena oblast v demokratični državi se ne bi smela tako grdo obnašati do svojih državljanov. V demokratični družbi med državljani obstaja družbena pogodba, kar pomeni, da smo ljudje dali pooblastilo peščici ljudi, da za nas opravlja določene stvari javnega pomena, in najmanj, kar bi morala ta peščica ljudi, torej oblast, storiti, je, da se obnaša do svojih ljudi spoštljivo. Trenutna oblast niti približno ni takšna.