Severino med nastopom skoraj ubila elektrika

Pevka Severina si bo, kot kaže, zapomnila zadnji koncert, ki ga je kot zvezda večera imela v Vinkovcih. Za nepozaben spomin je poskrbelo močno neurje, ki je namočilo odrske deske. »Varnostniki so mi povedali, da se ne smem dotakniti mikrofona, saj me lahko elektrika ubije. To sem vedela, kot tudi to, da mi nekaj voltov ne bo nič naredilo. Oče je trideset let delal v Elektrodalmaciji. Mislim, da to šteje pri bogu,« je po nastopu povedala Severina in dodala dobro znani rek: »Kar ne ubija, daje človeku moč.« Da se Severina ne da zlahka, je že večkrat dokazala. »Poskusili so me ubiti z močnejšimi 'volti', samo poglejte, kako se svetim,« je med drugim sporočila sledilcem na instagramu, a v isti sapi tudi pojasnila, da se ne gre igrati z elektriko, prav tako je dodala: »Šalim se. Ne počnite tega doma. Ne na odru. Nikjer, saj je nevarno.« Vinkovško občinstvo je pevko iz Splita pozdravilo in pospremilo z veliko čustvi. »Nič se ne more primerjati z vami, Vinkovci… Bolj ko je deževalo, močnejši in glasnejši ste bili,« je še zapisala pevka, za katero je bilo letošnje poletje, tudi zaradi boja za skrbništvo nad sinom Aleksandrom, zares izredno naporno. Mimogrede, leta 2011 se je na istem odru noseča Severina za nekaj časa poslovila od občinstva.