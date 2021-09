Mustafa Nukić, ljubljenec navijačev Olimpije: V Slovenijo smo prišli s plastično vrečko

Ko je zabil drugi gol za zmago proti Domžalam, so navijači v Stožicah skandirali njegovo ime. Mustafa Nukić po prestopu v Olimpijo živi svoje sanje. V Slovenijo je prišel kot begunec in zaigral v vseh nižjih nogometnih ligah, da se je pri 30 letih uveljavil kot udarni napadalec Olimpije. To je njegova zgodba.