Dober teden dni po superpokalnem obračunu Cedevito Olimpijo in Krko čaka nov medsebojni dvoboj. Tokrat na uvodu lige ABA, namesto v Tivoliju pa se bosta nasprotnika pomerila v Stožicah. Nesporni favoriti so Ljubljančani, ki v letošnji sezoni jadranskega tekmovanja merijo visoko.

Če gre soditi po superpokalnem obračunu, se Krki v Stožicah obeta dolg večer. Novomeščani so sicer Ljubljančanom v Tivoliju pokazali izjemen odpor in bili praktično do konca v igri za zmago, ki pa sta jim jo odnesla nezbranost in slab skok. Zmaji so namreč kot po tekočem traku dobivali druge možnosti v napadu, predvsem po zaslugi Zacha Augustusa, ki je prikazal izjemno predstavo. Slaba novica za Krko? Olimpija bo to pot močnejša še za dva visokorasla igralca, Marka Radovanovića (209 cm) in Jackieja Carmichaela (205), ki sta zaradi kvote tujcev po odločitvi trenerja Jurice Golemca izpadla iz dvanajsterice za superpokal. »Po slovenskem superpokalu smo imeli čas za delo, saj imamo med tekmami na uvodu v sezono teden dni premora. V tem obdobju smo analizirali predvsem svojo igro, ker se ne poznamo še dovolj dobro in še nismo postali ekipa v pravem pomenu besede. Veliko smo trenirali in gledali videoposnetke. Krka ima nove igralce, ki smo jih lahko bolje spoznali minuli petek v Tivoliju. Glavni načrt je, da prikažemo še boljšo igro v obrambi, kot smo jo na superpokalu,« pred tekmo sporoča Jurica Golemac.

Če bo lahko Golemac računal na vse igralce, je v nekoliko slabšem položaju trener Krke Dalibor Damjanović. Novomeščani imajo že vse pripravljalno obdobje težave z manjšimi poškodbami, nič drugače ni niti pred obračunom z Olimpijo. Damjanović tudi zavoljo tega ne pričakuje čudežev, od svojih igralcev pa zahteva, da pokažejo zvrhano mero borbenosti. »Na superpokalu smo glede na celotno situacijo pokazali več kot solidno predstavo. V tem tednu je bil poudarek na majhnih, a ključnih stvareh, kot so skok, prosti meti in dobra obramba. Še vedno imamo težave s poškodbami, saj je ekipa tako sestavljena, da če nam manjka tako rekoč pol igralca, je to že preveč. Trenutno smo brez treh, štirih igralcev. Macura je na tekmi proti Olimpiji dobil močan udarec v glavo, French je imel prerezan jezik, tako da sta oba brez nekaj dni treninga. Težave imata tudi Arapović in Špan. Vseeno se bomo skušali kar najbolje pripraviti, pričakovanja pa ne smejo biti visoka. Skušali bomo popraviti stvari, ki sem jih že navedel, in če bomo igrali kot pravo moštvo, bo vse v redu,« pravi Dalibor Damjanović.

Liga ABA, 1. krog: Mornar – Cibona, Crvena zvezda – Split sinoči, danes ob 17. uri: Igokea – Borac, ob 21. uri: Olimpija – Krka, jutri ob 12. uri: Mega – Studentski centar, ob 19. uri: Budućnost – FMP, ponedeljek ob 18. uri: Zadar – Partizan.