Na Banovem brdu še vedno živijo Eggerjevi vrstniki, s katerimi je ohranil stike. Dolgo časa je z družino prihajal na obiske v Beograd. Potem pa se je nekaj zgodilo. Nekaj nepričakovanega. Alessandro je nenadoma in nepričakovano postal eden najbolj znanih obrazov. Vsakemu, ki ga je srečal na ulici, se je zdel nekako znan, ni pa vedel, kje ga je že srečal ali videl. Potem pa se je, ko je v trgovini na oddelku za sladkarije za svoje otroke kupil čokoladice Kinder, spomnil: obraz fanta, ki ga je srečal na ulici, je zaščitni znak te čokoladice. In njegov obraz je na škatlici, v kateri so čokoladice, še danes. Kmalu zatem je dobil vlogo Nicka v najstniški komediji z naslovom The band, nato pa še nekaj vlog v različnih televizijskih serijah. Danes je znan maneken, a z manekenstvom se je začel ukvarjati bolj ko ne po naključju, in to v življenjskem obdobju, ko mu ni šlo prav dobro. »Ko sem bil star 21 let, sem v Milanu iskal delo. Vstopil sem v Versace in vprašal, ali potrebujejo natakarja, prodajalca ali kogarkoli, saj sem bil pripravljen delati karkoli, da bi se preživljal. Tam je bil takrat slučajno tudi direktor za kasting, lovec na talente. Povabil me je na pogovor in naslednji dan sem že sedel z Donatello Versace,« je opisal eno od srečnih naključij v svojem življenju. In, roko na srce, teh naključij ni bilo prav malo.