Subjektiv: Noži v hrbtih

Že dolgo časa francoska politika ni delovala tako razjarjeno v odnosu do kakšne države, sploh takšne, ki jo šteje za zaveznico, kot minuli teden dni. Zunanji minister Jean-Yves Le Drian je govoril, da so Francozi dobili nož v hrbet, predsednik Emmanuel Macron je poklical domov veleposlanika v ZDA in Avstraliji. To je ukrep, ki je med zavezniškimi državami skoraj brez primere in po kakršnem sta, za primerjavo, letos ob zaostrovanju spora posegli Rusija in ZDA, potem ko je Joe Biden v intervjuju pritrdilno odgovoril na vprašanje, ali se mu zdi, da je Vladimir Putin morilec. Vse to zato, ker so Francijo po njenih trditvah pustili tavati v megli glede nastanka novega varnostnega zavezništva z imenom Aukus med ZDA, Avstralijo in Veliko Britanijo, katerega ključen uvodni del je avstralska pridobitev podmornic na jedrski pogon z ameriško-britanskim znanjem in tehnologijo, zaradi česar pa je padla v vodo dolgo časa usklajevana dobava francoskih klasičnih podmornic Canberri, kar bi bilo vredno najmanj 35 milijard evrov.