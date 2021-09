Sporazum so danes podpisali predstavniki ministrstev za delo in za zdravje, Občine Osilnica, Socialno-varstvenega centra Osilnica, javnega zavoda Doma starejših občanov Šiška in URI Soča.

Kot je ob podpisu sporazuma povedal državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič, je sporazum odgovor na številne in dolgoletne pozive osilniške občine, starostnikov iz Osilnice in širše, naj projekt dokončajo.

»Prejšnje vlade so vrsto let obljubljale, da bodo dom dokončale, ta vlada pa je pozivom dejansko prisluhnila in jih bo tudi uresničila,« je dejal. S podpisom sporazuma po njegovih besedah na prvo mesto postavljajo potrebe starejših v občini Osilnica in širše ob Kolpi.