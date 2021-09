V LMŠ so z novelo predlagali popravke dveh členov, ki opredeljujeta sestavo in način imenovanja programskega sveta zavoda. Po sedanji ureditvi namreč 16 programskih svetnikov RTVS predlaga politika, v LMŠ pa so predlagali, da bi to izbiro prepustili neposredno civilni družbi in strokovni javnosti.

Po predlogu novele bi zdaj 29-članski programski svet RTVS po novem imel le še 23 članov; 13 bi jih imenovali po enakem principu kot doslej, o preostalih desetih pa ne bi več odločali poslanci. Po predlogu LMŠ bi dva člana po novem imenovale strokovne organizacije novinarjev, po enega pa organizacija gluhih in naglušnih, organizacija slepih in slabovidnih, nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa, katedra za novinarstvo pri ljubljanski fakulteti za družbene vede, varuh človekovih pravic, Društvo slovenskih pisateljev in Združenje dramskih umetnikov, strokovna združenja glasbenih ustvarjalcev, še enega pa strokovna združenja s področja filma in avdiovizualne produkcije.

Na današnji seji DZ so v več poslanskih skupinah v predstavitvi stališč menili, da bo sicer potrebno zakon prenoviti, a se s predlaganimi rešitvami niso strinjali, med drugim je bilo slišati, da je predlagana rešitev parcialna, premalo domišljena, pa tudi neustrezna.