Sindikati so na protestnem shodu zahtevali reorganizacijo v letalskem prometu in ukrepe za pomoč panogi, ki jo je pandemija covida-19 močno prizadela. Alitalia je morala danes zaradi stavke odpovedati več kot 170 letov na domačih in mednarodnih progah, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Približno 500 zaposlenih je protestno zaprlo avtocestni dostop do letališča Rim Fiumicino. »Mi vsi smo sodelavci Alitalie,« je pisalo na transparentih. Zaradi zapore je prišlo do zastojev v prometu, številni vozniki, ki so bili namenjeni na letališče, so morali do terminala oditi peš.

Sindikati so pozvali k stavki, da bi po prenehanju Alitalie izposlovali boljše delovne pogoje za zaposlene pod ITA, kar je okrajšava za Italia Trasporto Aereo.

Od več kot 10.000 zaposlenih pri Alitalii, ki je že več let odvisna od pomoči države, naj bi jih v novo družbo sprva prešlo le 2800. Do konca leta 2025 bi se lahko ta številka povečala na največ 5750, so v družbi sporočili sindikatom.

Pogajanja med vodstvom ITA in predstavniki delavcev so se ta teden vnovič končala neuspešno, osrednja točka nesoglasij pa ostaja spor glede vprašanja kolektivne pogodbe.

Po načrtih bo ITA začela poslovati 15. oktobra, najprej s floto 52 letal, ki naj bi se v letu 2022 razširila na 78 letal in nato do konca leta 2025 na 105.