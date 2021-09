»Zadovoljna sem, ko vidim evropske projekte v delu,« je ob današnjem obisku gradbišča drugega tira v spremstvu infrastrukturnega ministra Vrtovca in prvega moža 2TDK Pavla Hevke poudarila komisarka.

Drugi tir je po njenih besedah za Evropo zelo pomemben, kot je pomembna sama Slovenija, skozi katero poteka več evropskih koridorjev. »Za nas je pomembno, da se projekt zgradi pravočasno,« je dodala.

Izpostavila je tudi, da se ponekod po Evropi gradbeni in infrastrukturni projekti soočajo z veliko ovirami, zato jo še posebej veseli, da je na gradbišču drugega tira vse tako, kot mora biti. »Ti projekti so pomembni, saj se brez njih ne moremo pomakniti v bolj trajnostno prihodnost ter okrepiti tovornega in potniškega železniškega prometa,« je sklenila.

S potekom del je zadovoljen tudi Vrtovec. »Vesel sem, da EU drugi tir vidi kot enega ključnih projektov, čemur pritrjujejo tudi sredstva iz evropskih skladov,2 je dejal. Drugi tir po njegovih besedah pomeni rešitev ozkega grla med Koprom in Divačo.