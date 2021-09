Reševanje goloba, mačke in lastnice Gasilci tu in tam naletijo na kakšno bolj neobičajno intervencijo, denimo na reševanje goloba iz dimnika. Krški poklicni gasilci so zavihali rokave takoj, ko so dobili prijavo o nesrečnem ptiču. Pasemski golob se je namreč ujel na polico starega dimnika stanovanjske hiše, od koder so ga iz globine poltretjega metra po eni uri rešili in ga predali v varen objem lastnika. Z uspešno reševalno akcijo so se izkazali tudi njihovi kolegi iz Rovinja. Na pomoč so priskočili mački, ki je splezala na cipreso, a očitno previsoko, da bi se na trdna tla lahko spustila sama. A to še ni vse. Za njo se je v višave drevesa podala še lastnica in tudi ona obtičala. Situacijo, ki je mnogim na obraz narisala tudi nasmešek, so rešili strokovnjaki, ki so iz nevarne situacije rešili obe.

Razjarjen bik Krvavo se je končal pobeg bika s kmetije v Šmartnem ob Paki, ki jo je med nalaganjem na tovornjak ucvrl na prostost. Očitno iznajdljiv je bil svoboden več dni, čeravno sta ga lastnik in policija ves čas iskala. Zaman. Do torka, ko so ga opazili na Polzeli. Žival je bila razjarjena, na smrt je prestrašila več prebivalcev, se zaganjala vanje, v hlevu napadla lastnika kmetije, ki pa se mu je uspelo ubraniti rogov. Na pomoč je poklical policijo, ki je ljudi nagnala v hišo, bika pa skušala umiriti. Tudi to je delo policistov, a za take primere te na akademiji težko pripravijo. Z bikom namreč ne gre češenj zobati, tudi pogajanja z njim so že na začetku obsojena na propad. Možje postave so bili tako primorani seči po orožju in zaradi varnosti vseh bika ustreliti.

Neslavni rekorder Pijan »ko majka« je bil po pisanju hrvaških medijev 67-letni slovenski voznik, ki je okoli polnoči z nedelje na ponedeljek na poti v Umag zapeljal s ceste, kar ga ni vrglo iz tira, saj je pot nadaljeval kar po zemlji, dokler ga ni ustavilo blato, v katerem je obtičal. Namerili so mu skoraj tri promile alkohola v krvi. Pridržali so ga do streznitve, zagovarjati se bo moral tudi pred sodnikom za prekrške. Grozi mu do skoraj 3000 evrov kazni ali zapor do 60 dni. Moški si je v hrvaških medijih prislužil še nelaskavi naziv rekorder vikenda. Kar zadeva alkohol, seveda. Z opitimi vozniki so se ukvarjali tudi slovenski vozniki. Kranjski so se na facebooku, da bi s tem opozorili na vožnjo v treznem stanju, iz enega celo malo pošalili. »Če slučajno kdo potrebuje avtoobrezovalca cipres,« so zapisali ob fotografiji treh podrtih dreves v živi meji, v katero je zapeljal moški. »Prvi termini so žal na voljo šele naslednje leto, ker je pri zadnjem 'urejanju' napihal 2,5 promila.«

Odnesel tudi tangice V pripor so strpali Čeha, ki je ob koncih tednov vlamljal v domove na Jezerskem. Bil je celo tako predrzen, da se je na tatinski pohod v treh primerih odpravil, ko so bili ljudje doma, eni lastniki so ga pri kraji kolesa zalotili. Moškemu je bilo kolo očitno tako zelo všeč, da brez njega hiše ni želel zapustiti in se je v kleti sprl z lastnikom, mu grozil in ga udaril. Pri drugih je bil bolj spreten, saj nekateri sploh niso vedeli, da so bili tarče tatu. Čeh je očitno imel (dober) okus za modo, saj je po domovih kradel tudi oblačila. Policija jih je veliko že vrnila lastnikom, za nekaj kosov pa se še nihče ni oglasil. Moški, ki je zdaj v priporu, je s seboj odnesel torbico, žensko poletno oblekico pa tudi tangice. Nič kaj pametno in uporabno, saj smo ravno vstopili v hladno jesen.