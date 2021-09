Okorn v filmu odstira osebne zgodbe posameznikov, ki so preboleli covid-19 in še vedno čutijo posledice dolgotrajne bolezni, k sodelovanju pa ga je vlada povabila predvsem zaradi njegovih izkušenj in filma Leto življenja, v katerem je soočenje z boleznijo raka zajeto na izjemno emocionalen način. Vlada želi, da bi se gledalci skozi resnične zgodbe posameznikov v dokumentarnem filmu seznanili s posledicami prebolevanja covida-19 ter da bi jih na ta način spodbudili k razmisleku o lastnem vedenju in ravnanju. Opozorili so, da bi bila lahko katera od zgodb, predstavljenih v dokumentarnem filmu, naša zgodba ali zgodba naših staršev, sorodnikov, znancev, s filmom pa želijo spodbuditi državljane in prebivalce Slovenije, da se odločijo za cepljenje proti covidu-19.

Šolniki niso navdušeni

Dopis o tem, da je omenjeni film primeren za starejše od 12 let oziroma za učence zadnje triade osnovne šole in dijake, pa so včeraj od ministrstva za izobraževanje prejele vse osnovne in srednje šole, dijaški domovi, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter glasbene šole. V njem so pristojni zapisali, da je lahko film gradivo pri osveščanju zaposlenih in starejših učencev in dijakov o bolezni covid-19, omenjeno pa je bilo tudi, da je Okorn posnel tudi dokumentarni film z naslovom Kako sem se jaz cepil, »kjer na precej hudomušen način opisuje«, kako so ga stiske prebolevnikov prepričale, da se je tudi sam cepil.

Gregor Pečan, ravnatelj in predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnih in glasbenih šol, se ob tem sprašuje, zakaj cepljenja med mladimi ne promovira ministrica za izobraževanje Simona Kustec z nastopom na televiziji, dopis pa je komentiral tudi z naslednjimi besedami: »Vse je sicer vse boljše od prisile k cepljenju. A promocija cepljenja ne sodi v našo pristojnost. Za to je zadolženo zdravstvo.« Pečan v izjavi za Večer pravi, da tako učencem oziroma njihovim staršem dopisa ne bo posredoval, učiteljem pa ga bodo zgolj posredovali na elektronsko pošto, čeprav sam ocenjuje, da je to že poskus vplivanja na osebno mnenje.