Podpredsednica komisije za vrednote in preglednost Jourova je v pismu s sredinim datumom spomnila, da je komisija že večkrat izrazila resno zaskrbljenost in pričakovanje do slovenske vlade v povezavi z STA, nazadnje v letošnjem poročilu o vladavini prava.

Izpostavila je, da je komisija pozorno spremljala razvoj dogodkov v Sloveniji, vključno s pravnimi postopki in razpravami o novi pogodbi o javni službi.

»Razumemo, da je v skladu s slovensko nacionalno zakonodajo slovenska vlada dolžna zagotoviti neodvisnost in ustrezno financiranje javne službe, ki jo zagotavlja STA, in da je to nedavno potrdilo slovensko vrhovno sodišče,« piše v pismu, ki ga je pridobila STA in ga je mogoče prebrati tukaj.

K temu je Jourova dodala, da po njihovem razumevanju ta obveznost velja ne glede na sklenitev pogodbe o javni službi. Menijo tudi, da je notifikacija slovenskih oblasti o financiranju STA pri komisiji v začetku tega leta priznanje te obveznosti.

Slovenske oblasti so namreč januarja pri komisiji notificirale državno pomoč STA za izvajanje dejavnosti obveščanja slovenske javnosti o nacionalnih in mednarodnih novicah v tem letu v vrednosti 2,5 milijona evrov.

Evropska komisija je najprej večkrat izpostavila, da njena odobritev ni potrebna, in slovenske oblasti pozvala k umiku notifikacije o financiranju STA, vendar slovenska stran tega ni storila. Nato je komisija aprila državno pomoč odobrila.

To je izpostavila tudi Jourova v pismu. Čeprav je komisija aprila potrdila, da je financiranje STA povsem v skladu z evropskimi pravili o državnih pomočeh, je bila obveščena, da STA še vedno ni prejela nobenih finančnih sredstev za dejavnosti v tem letu, je zapisala.

Komisija je po navedbah Jourove prejela več pisem od STA o trenutnem položaju s pojasnili glede tveganj za nadaljnje delovanje agencije, kar pomeni veliko tveganje za svobodo in pluralizem medijev v Sloveniji in tudi v EU.

Podpredsednica komisije je ob tem v pismu ponovila že večkrat izpostavljeno stališče, da igrajo javni mediji ključno vlogo v demokratičnih družbah. Zato je pomembno, da se članice unije vzdržijo kakršnih koli poskusov neposrednega ali posrednega pritiska na medije, vključno z odrekanjem potrebnega financiranja.

V tem kontekstu je Jourova Simonitija znova pozvala k hitri rešitvi za zagotovitev financiranja STA na način, da bo ta v celoti ohranila svojo neodvisnost. Poleg tega je ministra pozvala k najnovejšim informacijam o dogajanju, zlasti o tem, kdaj in kako bo zagotovljeno financiranje javne službe STA.