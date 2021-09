V soboto bo pretežno jasno, predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem občasno zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo se vreme do večera še ne bo kaj dosti spremenilo, v noči na ponedeljek pa se bo na zahodu oblačnost zgostila, pričele se bodo pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, ob morju tudi kakšna nevihta.

Vremenska slika: Nad Francijo, srednjo Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se od severozahoda pomika proti vzhodnemu Balkanu in Črnemu morju in ne bo vplivala na vreme pri nas. V višinah priteka z vetrovi zahodnih smeri k nam topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, nekaj več oblačnosti bo predvsem v sosednjih pokrajinah Italije in ob severnem Jadranu.

Biovreme: Danes in v soboto bo vremenski vpliv na počutje in razpoloženje ljudi ugoden.