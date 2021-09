Novi iranski predsednik Ebrahim Raisi je v torek na generalni skupščini Združenih narodov v vnaprej posnetem govoru izjavil, da se bo Iran vrnil za pogajalsko mizo o svojem jedrskem programu, če bodo ta pogajanja vodila v odpravo sankcij. Nemški zunanji minister Heiko Maas je na kasnejšem srečanju z novim iranskim zunanjim ministrom Huseinom Amirjem Abdolahianom med generalno skupščino v New Yorku v imenu zahodnih držav izrazil upanje, da se bodo pogajanja nadaljevala čim prej. »Želimo jih uspešno končati. Vemo, da to hočejo tudi ZDA in da so pripravljene umakniti sankcije,« je še dejal Maas. Že v torek je govornik iranskega zunanjega ministrstva dejal: »Dunajska pogajanja se bodo kmalu znova začela, to je v prihodnjih tednih.«

Aprila so na Dunaju stekla pogajanja o obnovitvi jedrskega sporazuma z Iranom iz leta 2015, na katerih so poleg Irana sodelovale Francija, Nemčija, Velika Britanija, EU, Rusija in Kitajska, ZDA pa le posredno (evropske države so posredovale stališča Washingtona), a kot glavni sogovornik. Junija so bila zaradi izvolitve Raisija za iranskega predsednika pogajanja prekinjena, s čimer so mu hoteli dati čas, da se pripravi nanje. Zaenkrat iz Teherana še niso sporočili, kdaj se bodo nadaljevala. Iz Rusije pa so že predlagali, da bi izhajali iz doslej doseženega.

ZDA pripravljene umakniti sankcije ZDA so že izrazile pripravljenost, da umaknejo vse sankcije proti Iranu, povezane s kršenjem jedrskega sporazuma iz leta 2015, ne pa tudi sankcij, povezanih s kršitvami človekovih pravic. »Pripravljeni smo v celoti spoštovati ta sporazum, če ga bo tudi Iran,« je dejal predsednik ZDA Joe Biden v govoru pred generalno skupščino ZN. Biden je v primerjavi s svojim predhodnikom povsem spremenil ameriško zunanjo politiko. Navezal jo je na predsednika Baracka Obamo, ki je leta 2015 najbrž največ prispeval k dunajskemu sporazumu z Iranom, s katerim so bile odpravljene gospodarske sankcije v zameno za omejitev iranskega jedrskega programa. Toda že leta 2018 je Trump izstopil iz dunajskega sporazuma in uvedel še hujše sankcije, ki so med drugim Iranu onemogočile tudi izvoz nafte, zaradi česar so se gospodarske razmere v Iranu močno poslabšale. Iran je na sankcije odgovoril z bogatenjem urana nad dogovorjeno mejo in tako kršil sporazum iz leta 2015. A v Teheranu so izjavili, da so pripravljeni takoj zmanjšati raven bogatenja urana, kakor hitro bodo ZDA umaknile sankcije. Pred dvema tednoma so Mednarodni agenciji za jedrsko energijo tudi odobrili pregled vseh naprav, povezanih z jedrsko energijo in bogatenjem urana. Novi iranski predsednik Raisi je v svojem vnaprej posnetem govoru generalni skupščini ZN sicer res ostro nastopil proti ZDA. »Sankcije so za ZDA nov način vodenja vojne proti narodom po svetu,« je med drugim dejal. Vendar je dal tudi vedeti, da je za vrnitev na dunajska pogajanja in obnovo mednarodnega sporazuma iz leta 2015. »Islamska republika ima takšna pogajanja za smiselna, če bo njihov rezultat umik vseh sankcij,« je poudaril.