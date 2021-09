Politično in družbeno aktiven Solkanec Jordan Kodermac, ki je pred leti kandidiral na listi Zavezništvo Alenke Bratušek, se je znašel v kazenskem procesu. Obračunal naj bi z bratom, obtožnica ga bremeni poskusa uboja, proti bratu naj bi z vso silo zamahoval s kladivom. Na včerajšnjem predobravnavnem naroku je odločno zanikal, da bi bratu želel storiti kaj hudega, in dodal, da se ne čuti krivega. Na sojenju bo skupaj s svojim odvetnikom poskušal dokazati, da priče, ki so dogodek opazovale iz bližnjega lokala, niso verodostojne, da ni dokazov za tako hudo obtožbo in da je šlo za navaden prepir, za katerega bi mu kvečjemu lahko očitali povzročitev lahke telesne poškodbe.

»Res je prišlo do prepira,« je kasneje po sodni obravnavi povedal Kodermac, »a še zdaleč ne do tega, kar mi očitajo.« Njegov zagovornik Bruno Krivec je pojasnil, da je do spora med bratoma prišlo, ko je Kodermac na dvorišču svoje hiše postavljal ograjo. Ker je vedel, da je nekje spodaj vodovodni jašek, je poklical brata, da bi mu pokazal, kjer so cevi. Med njima so bila že prej nesoglasja, zato je prišlo do prerivanja in prepira. Brat je kasneje poiskal zdravnika zaradi otečenega komolca, slikanje pa je pokazalo še na razpoko na enem od reber. »Zbrani dokazi so daleč od tega, da bi mojemu klientu lahko očitali poskus uboja. Slučajno je imel v roki težko kladivo, ker je ravno postavljal ograjo, z njo je mahal okrog, ne po njem, zgolj enkrat je mogoče med njima prišlo do fizičnega kontakta, zadel ga je mogoče zgolj z ročajem kladiva,« je našteval odvetnik. »Če bi proti njemu zares zamahoval z vso silo, kot mi očitajo, ne bi imel na komolcu zgolj otekline, to je nesmisel,« je dodal Kodermac.

Kodermaca so zmotile tudi navedbe izvedenca sodne medicine, da je do blažjih poškodb prišlo zaradi njegove počasnosti in šibke fizične moči. Sodniku je zato predložil dokaz, videoposnetek, da zmore kljub svojim letom še vedno preplavati deročo Sočo v Solkanu, in fotografijo, da se je leta 2019 povzpel na Triglav. »Moj klient je v zelo dobri fizični kondiciji, če bi torej hotel obračunati s svojim bratom, bi z lahkoto,« je sodniku namignil obdolženčev zagovornik.