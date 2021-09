»Če me kaj preseneča pri zadnjih volitvah, to ni, kako je Putin ponaredil rezultate, ampak kako poslušno so tehnološki velikani postali njegovi sostorilci,« je tvitnil Navalni.

Tako Apple kot Google sta prejšnji teden iz svojih trgovin za aplikacije umaknila aplikacijo, ki je svetovala uporabnikom, kako voliti, da bi podporniki Kremlja dobili manjšo podporo. Navalni jima zato očita cenzuro in hipokrizijo.

Viri, ki poznajo odločitev tehnoloških velikanov, so sporočili, da so se za umik aplikacije odločili po pritisku ruskih oblasti, saj naj bi med drugim grozili z aretacijo zaposlenih, piše AFP.

Vladajoča stranka Enotna Rusija je na volitvah, ki so potekale od petka do nedelje, osvojila 49,8 odstotka glasov, potem ko jih je pred petimi leti 54,2 odstotka. V spodnjem domu parlamenta je ohranila dvotretjinsko večino. Podpora Komunistični partiji se je medtem povečala s 13,3 na 18,9 odstotka. Opozicija opozarja na številne volilne kršitve, kot sta glasovanje pod prisilo in večkratno glasovanje.