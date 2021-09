Cepilni centri so sicer skupno naročili 39.000 odmerkov Janssna, povpraševanje po katerem se je močno povečalo minuli teden, ko je vlada z odlokom precej razširila nabor okoliščin, v katerih je treba izpolnjevati pogoj preboleli, cepljeni, testirani (PCT). Temu je namreč mogoče zadostiti že takoj po cepljenju s prvim in edinim odmerkom s tem cepivom.

Kot so pojasnili na NIJZ, so cepilni centri danes dobili sorazmeren delež naročenih odmerkov Janssna, saj v Sloveniji trenutno ni dovolj tega cepiva, da bi lahko zadostili vsem željam.

Tako so na primer v mariborskem kliničnem centru prejeli 500 odmerkov tega cepiva, cepljenje brez predhodnega naročanja pa poteka vsak delovnik od 8. do 22. ure, med vikendom pa med 8. in 18. uro. V UKC Ljubljana bodo z Janssnom cepili v petek od 12. do 14. ure, pa tudi v kranjskem zdravstvenem domu, kjer so z Janssnom danes cepili naročene, v petek pa bo potekalo odprto cepljenje. Tako v soboto kot nedeljo bo odprto cepljenje z Janssnom potekalo tudi v cepilnem centru Zdravstvenega doma Ljubljana, in sicer od 7. do 14. ure.

NIJZ je danes sicer razdelil še 91.140 odmerkov cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech, 4900 odmerkov Moderne in 1200 odmerkov AstraZenece.