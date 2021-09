Številne aktivnosti v okviru projekta Evropska noč raziskovalcev bodo vrhunec dosegle zadnji petek v septembru. Že zdaj pa pod okriljem projektov Znanost za vse, ki ga koordinira Univerza v Mariboru v sodelovanju z Univerzo na Primorskem in Univerzo v Novi Gorici, ter Noč ima svojo moč, ki ga koordinira Ustanova Hiša eksperimentov v sodelovanju z Institutom Jožefa Stefana, Kemijskim inštitutom, Nacionalnim inštitutom za biologijo, Tehniškim muzejem Slovenije ter Geološkim zavodom Slovenije, potekajo številne dejavnosti.

Spremljali bodo kakovost vode

Kot je povedal Zoran Ren, prorektor za znanstvenoraziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru, bodo sami organizirali privlačne eksperimente, delavnice, demonstracije ter tako poskušali čim bolje približati raziskovalno delo laični publiki. »Predvsem mladim, ki jih želimo navdušiti za poklic raziskovalca in v njih spodbuditi zanimanje za študij posameznih vsebin,« je po besedah Rena publika, ki jo nagovarjajo.

Tudi Miha Kos, direktor ljubljanske Hiše eksperimentov, je opomnil, kako pomembna je promocija znanstvenega načina razmišljanja, ki mora biti skupen vsem v družbi. »Več ko imamo ljudi, ki znajo razmišljati na znanstven način, bolj zdrava je demokracija in imamo ljudi, ki jih ni mogoče manipulirati, ampak znajo priti do pravih informacij in pravih sklepov,« je povedal Kos in povabil državljane, da se jim kot raziskovalci pridružijo pri vseslovenskem eksperimentu in jim pomagajo spremljati in beležiti rezultate kakovosti voda. »Vse, kar morate storiti, je, da se prijavite na spletni strani www.nocmoc.eu, in poslali vam bomo raziskovalni komplet, ki vključuje testne lističe, filtrirne papirje in delovni zvezek z napotki. Nato se le še odpravite v naravo, preverjajte kakovost vode, tudi če se v njej ne boste kopali, ter nam nato prek obrazca na spletni strani projekta posredujte rezultate meritev,« so pri Hiši eksperimentov povabili preko svoje spletne strani.

V mnogih institucijah bo danes organiziran dan odprtih vrat. Tako bo tudi v Hiši eksperimentov in na Institutu Jožefa Stefana, kjer bo za javnost odprt tudi jedrski reaktor v Podgorici. Na Prešernovem trgu bodo od 10. do 19. ure izvajali Znanstvene dogodivščine, na ogled pa bo tudi simulacija delovanja jedrske elektrarne. Znanstvene dogodke bodo organizirali tudi knjižnice in muzeji, podrobnejši program pa je na voljo na strani www.nocmoc.eu. vl