»Pozabljeni« virusi se vračajo: kako zaščititi najbolj ranljive in kdaj po pomoč

Okužbe, ki so se jim otroci v obdobju zapiranja vrtcev in šol izognili, se vračajo. Respiratorni sincicijski virusi so se začeli letos pojavljati že poleti. Posebej hudo lahko prizadenejo dojenčke.