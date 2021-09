Andrej Žakelj, trener črnogorskega košarkarskega kluba Studentski centar: Želeli nekoga, ki nima opravka s tukajšnjimi posli

Potem ko je v lanski sezoni nekaj mesecev kljub katastrofalnim razmeram dobro vodil Primorsko in z njo še sezono prej osvojil slovenski pokal, je Andrej Žakelj po propadu koprskega kluba potrpežljivo čakal na priložnost. S svojim delom, ko je v preteklosti med drugim do finala slovenskega pokala popeljal tudi Lastovko iz Domžal, je dokazal, da si jo zasluži. Po koncu sezone je na njegova vrata potrkal morda celo nepričakovan klub. Črnogorski Studentski centar se je ravno prebil v ligo ABA, tudi v novi sezoni pa želi staviti na mlade sile in hkrati obstati v jadranskem tekmovanju. Ker je Žakelj pri Primorski, tudi po sili razmer, dobro delal ravno z mladimi, so se obrnili na slovensko znanje. Dvainštiridesetletni Postojnčan ni dolgo okleval in je priložnost zgrabil z obema rokama. V Podgorici pravi, da mu je izredno lepo, hkrati pa ima možnost delati z nekaterimi najbolj nadarjenimi mladeniči iz regije. Na izziv je pripravljen, a se hkrati zaveda, da jih ravno zaradi mladosti in pomanjkanja izkušenj čaka zahtevna sezona, polna vzponov in padcev.