Kaj pa po Michelinu?

Pred dvema letoma se je turistični del gospodarskega ministrstva naše države odločil, da za kakšen milijon evrov povabijo v Slovenijo svetovno znane Michelinove ocenjevalce gostiln in restavracij. Strokovnjaki so sicer opozarjali, da je tovrstno plačevanje nesmiselno, saj na tak način ne moremo dobiti realnih primerjav s tujimi državami, a naši turistični delavci so bili zelo zadovoljni. Z nasmehom na ustih so ponavljali: Končno smo dobili Michelinove zvezdice! Nekaj gostilničarjev, še zlasti tistih petdeset in nekaj, ki jih Michelinov vodnik omenja, in tistih šest, sedem, ki so dobili zvezdico, je še vedno navdušenih, a povsem enaka vprašanja in dvomi iz lanskega leta so ostali tudi letos, potem ko so včeraj objavili aktualne ocene. Predvsem glede na izbor nihče niti približno ne verjame, da so bili ocenjevalci po vseh gostilnah v Sloveniji. Črne točke Goriška brda, Prlekija, Prekmurje, Vipavska dolina in celo Dolenjska so ostale, očitno so pokrajine preveč oddaljene od turističnih centrov, da bi se gospodje odpravili tja.