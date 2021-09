Strah me je splošnosti nekaterih zdravnikov. Umrli so zaradi covida. Ja, kje pa so se nalezli? Je kdo najširši javnosti podrobno predstavil načine, kako se okužbi izogneš? Je kdo v tej vladi sposoben razumeti to, da maske, ki jih dajejo kot obvezne, ne preprečujejo širjenja okužb (ampak samo maske FFP2)? In da je to, da so na ministrstvih in na NIJZ omogočali uporabo teh mask oskrbovalnemu osebju v DSO, ki so v primeru okuženosti ves izdihani zrak pustili v prostoru ter z njim okužili oskrbovance, pomoč pri povzročitvi smrti?

Pri okužbah oskrbovancev v DSO je namreč sorazmerno majhna verjetnost, da so se okužili na Zrćah ali pa na Exitu. Z veliko verjetnostjo so se v DSO, ker jim Cigler Kralj niti po letu in pol še ne omogoča dihanja čistega zraka. Hkrati pa vlada, ki ne poskrbi za financiranje odvajanja zraka iz zaprtih prostorov, snema film o covidu. Vlada dela proti ustavi. In je tako brezobzirna do ogroženih, da ji mora to napisati ustavno sodišče in do tega spoznanja ne pride sama zaradi 4800 smrti zaradi covida.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap