Nepreslišano: Andrej Logar, nekdanji veleposlanik Slovenije v OZN

Govor generalnega sekretarja OZN Antonia Guterresa je bil vsebinsko dober, vendar je generalna skupščina že doživela veliko dobrih govorov, pa so potem umanjkali dogovori, kako uresničiti cilje. Guterres je opozoril na ključne probleme, ni presenečenje, da je izpostavil globalno upravljanje in predlagal, da se državniki omejijo na dvanajst ciljev, ki so jih z deklaracijo opredelili lani. Seveda so v ospredju ublažitev epidemije covida, vprašanja trajnostnega razvoja, podnebnih sprememb, energetike, varnosti in spoštovanje človekovega dostojanstva.