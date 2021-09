Pomanjkanje delov in surovin se je izkazalo za veliko oviro pri okrevanju v Nemčiji in Franciji. Ko združimo faktorje, kot je različica virusa delta, pomanjkanje delov, pomanjkanje ladijskih prevozov in posledično višje cene prevozov, ki vplivajo na skoke cen v gospodarstvu, dobimo resno grožnjo globalnemu okrevanju. Merilo dejavnosti zasebnega sektorja v največjem evropskem gospodarstvu so ekonomisti pričakovali okoli vrednosti 59,2. Tako lahko vidimo, koliko nižja je dejanska vrednost pri 55,3 in kako velik je bil padec. Vrednost PMI pod 50 sicer nakazuje na pričakovano krčenje gospodarske aktivnosti, vrednosti nad 50 na rast. Višje cene povzročajo inflacijske pritiske, kar posledično pomeni tudi pritisk na sicer zelo ugodno monetarno politiko ECB. Kljub vsemu iz Nemčije poročajo o nekoliko nižjem inflacijskem pritisku, medtem ko francoska podjetja še naprej poročajo o naraščajočih stroških.

Ko seštejemo vse omenjene dejavnike in dodamo še prihajajoče zimsko obdobje, ki je bolj ugodno za respiratorna obolenja in rast okužb, dobimo recept za gospodarsko obdobje, ki bo zahtevno in polno izzivov.