V kantini jeseniške železarne so ob hrani celo točili pivo

Prehrana delavcev jeseniške železarne je bila sestavljena iz skromnih sestavin, ki so bile na voljo. A jedilniki so bili pestri in takšne jedi pod imenom delavska malca zdaj ponujajo tudi jeseniški gostinci, sodelujoči v istoimenskem projektu pa so zanimivosti zbrali v knjižici.