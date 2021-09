Državna sekretarja Mitja Slavinec z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Franc Vindišar z ministrstva za zdravje sta danes z rektorji univerz, Skupnostjo samostojnih visokošolskih zavodov, Študentsko organizacijo Slovenije in predstavniki študentskih domov govorila o izvedbi prihajajočega študijskega leta.

Študijski proces se bo izvajal v predavalnicah ob upoštevanju pogojev preboleli, cepljeni, testirani (PCT), pri čemer bo za izpolnjevanje pogoja testiranosti dovolj tedensko samotestiranje. To bo veljalo tudi za študijske dejavnosti in bivanje v študentskem domu. Testi bodo za študente brezplačni in jih bodo lahko pridobili v lekarni.

Po Slavinčevih besedah si pristojni sicer želijo, da bi v študijskem prostoru izpolnjevali predvsem pogoj cepljenosti proti covidu-19, saj je le to dolgoročen odgovor na epidemiološko situacijo. »Znanost je rešitev v obliki cepljenja ponudila, vsi skupaj v visokošolskem prostoru pa si moramo prizadevati, da se bo rešitev tudi uporabila,« so njegove besede povzeli v sporočilu za javnost.

Ob tem je izpostavil dobro prakso organizacije cepilnih mest v bližini fakultet in študentskih naselij s strani Univerze v Ljubljani, ki prispeva k varnemu začetku študija v predavalnicah.

Vindišar je glede precepljenosti študentov v starosti od 18 do 24 let opozoril na pozitivne trende. Trenutno je z enim odmerkom cepljenih 50 odstotkov celotne generacije med 18 do 24 let, z obema odmerkoma pa 42 odstotkov. Pričakuje, da se bo delež precepljenosti v generaciji in med študenti še povečeval. »Glede na podatke in trende je treba pohvaliti visokošolski prostor, ki je bil pri aktivnostih za cepljenje relativno uspešen,« je dejal.