Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je javno naročilo za izdelavo strategije trajnostnega razvoja slovenskega turizma v obdobju 2022-2028 objavilo marca, med štirimi prispelimi ponudbami pa je kot najboljšo ocenilo ponudbo podjetja PKF tourismexperts. Izbrani ponudnik bo strategijo izdelal v naslednjih petih mesecih za 78.285 evrov.

Od štirih prispelih ponudb na razpis sta bili dopustni ponudbi omenjenega avstrijskega podjetja, ki je sicer ponudilo najvišjo ceno, ter Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in družbe Horwath i Horwath Consulting iz Zagreba. Dve ponudbi pa je ministrstvo zavrnilo kot nedopustni zaradi neizpolnjevanja kadrovskih zahtev javnega naročila.

Nova strategija bo nadaljevanje strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Pri evalvaciji slednje so na ministrstvu ugotovili, da so realizirali 55 odstotkov zastavljenih ukrepov, kljub temu, da so jo lahko uresničevali zgolj dve leti. V letih 2020 in 2021 se je namreč slovenski turizem soočal z bistveno hujšimi težavami, kot je ne realizacija ukrepov strategije, so zapisali na ministrstvu.