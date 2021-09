Združenje filmskih snemalcev Slovenije (ZFS) se zavzema za napredek in razvoj snemalskega poklica, za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke in za kontinuiran razvoj in kakovost slovenske kinematografije. V sklopu teh prizadevanj podeljuje tudi nagrade iris.

Med skupno 35 prijavljenimi deli v petih kategorijah so bili po presoji tričlanske komisije izbrani pa trije nominiranci, sinoči pa so na šesti podelitvi, ki jo je režiral član ZFS Ven Jemeršić, razglasili nagrajene direktorje fotografije.

Za kratki igrani film Thanks for The Ride je bil nagrajen direktor fotografije Tristan Dragan, za študentski film Gmajna Boj Nuvak, za dokumentarni film Igral sem se z betonom je bil nagrajen Fabris Šulin, za serijo V imenu ljudstva direktor fotografije Miha Tozon za glasbeni spot Vertigo v izvedbi Koala Voice pa Rok Kajzer Nagode.

V ZFS so se soglasno odločili, da letos podelijo tudi nagrado iris za izjemen doprinos na področju filmske fotografije. Posthumno so jo namenili Marjanu Jelnikarju, »ki je s svojim delom pri scenski tehniki znatno pripomogel pri ustvarjanju podobe filmske fotografije«.