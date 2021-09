Protest v organizaciji združenega sindikata medicinskih sester in tehnikov je potekal v parku Zrinjevac v središču Zagreba. Zbrani so opozorili na številne probleme, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, kot je neustrezno plačilo za nadure in delo med prazniki. Zahtevali so boljšo sistematizacijo delovnih mest in beneficirano delovno dobo ter priznavanje visokošolske izobrazbe. Med drugim so izpostavili preobremenjenost z delom, ker po oceni sindikata v hrvaškem zdravstvu potrebujejo še približno 8000 medicinskih sester in tehnikov.

Opozorili so na pritiske, da bi se cepili proti covidu-19. Trdijo, da jim grozijo s premestitvami na druga delovna mesta, če se ne bodo cepili. Pri tem poudarjajo, da ni jasnih navodil za vse scenarije pri napovedani uvedbi ukrepov PCT v zdravstvenih ustanovah.