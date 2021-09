Svojci še vedno pogrešajo 44-letnega Igorja Žužka iz Kranja. Od doma je odšel v nedeljo, 19. septembra, okoli 12.30 in se ni vrnil. Visok je okoli 185 centimetrov, normalne postave, ima kratke temne lase. Ob odhodu od doma je bil oblečen v sivo jopico in modre jeans hlače. Obutev je sivo zelene barve.

Svojci niso dobili še nobene informacije o tem, kje bi se lahko nahajal. Če kdo vendarle ima kak podatek o njegovem izginotju, ali pa ga je videl, naj pokliče na na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200. Enako velja za vse, ki so se v času, ko je odšel od doma, nahajali v okolici Delavskega mostu oziroma nekdanje mlekarne v Čirčah. Objavljamo tudi posnetek nadzorne kamere, ki ga je ujela v neposredni bližini doma.

Iskanje 44-letnega Igorja Žužka, ki je od doma neznano kam odšel v nedeljo, še ni obrodilo sadov. Zato ponoven poziv vsem, ki bi z informacijo lahko pomagali pri iskanju. pic.twitter.com/SCSkYEKTln — Dnevnik (@Dnevnik_si) September 23, 2021

Policija je iskanje sprožila že v nedeljo. V ponedeljek popoldne so v organizirani iskalni akciji poleg policije sodelovali še gasilci GARS Kranj, PGD Kokrica, Britof, Kranj - Primskovo, Breg ob Savi, Mavčiče, Stražišče, Prebačevo - Hrastje in vodniki z reševalnimi psi. S čolnom so med drugim pregledali reko Savo in brežino, pa tudi širše območje ob Savi, vendar pogrešanega niso našli.