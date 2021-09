Milanović znova razburja s svojimi izjavami o BiH

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku novinarjem povedal, da je na “nek način” tudi predsednik Hrvatov v Bosni in Hercegovini. Na Milanovićevo izjavo se je ostro odzval trenutni predsedujoči predsedstva BiH Željko Komšić, ki meni, da gre za “vrhunec neumnosti in anahronizma”.