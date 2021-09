V začetku tega meseca je 72-letni premier Jošihide Suga, ki ni bil kos pandemiji in je zato postal zelo nepriljubljen, sporočil, da konec septembra ne bo več kandidiral za voditelja vladajoče Liberalnodemokratske stranke (LDS). To hkrati pomeni, da po enem letu vodenja države odstopa kot premier. LDS, ki že 66 let vlada Japonski, bo tako prihodnji teden izbrala novega voditelja. Ker ima udobno večino v parlamentu, bo novi predsednik stranke tudi novi premier, ki pa ga že novembra čakajo parlamentarne volitve.

Volitve novega voditelja stranke in premierja bodo takšne, kot so bile septembra lani, ko so izvolili Sugo. Odločali bodo poslanci LDS in po trije delegati iz vsake od 47 regij, ne pa vsi strankini člani, kot predvideva običajni postopek. Od te izbire bo odvisna prihodnja japonska politika in kako se bo razvijala dediščina Šinza Abeja, ki je vodil državo v letih 2012–2020, še vedno pa je zelo vpliven v LDS.

Za Šugovega naslednika kandidirajo štirje politiki LDS. Taro Kono se zavzema za obnovljive vire energije, Fumio Kišida je znan kot kritik neoliberalizma, Sanae Takaiči je precej nacionalistično-konservativno usmerjena, Seiko Noda pa velika borka za pravice žensk, starejših, invalidov in manjšin.

Kono (58 let) je trenutno minister za administrativne reforme, v prejšnjih treh letih pa je kot zunanji in obrambni minister ostro nastopal proti kitajskim ozemeljskim zahtevam. V gospodarski politiki je naklonjen digitalizaciji, ki naj bi povečala produktivnost. Sam je zelo prisoten na družabnih omrežjih in tekoče govori angleško. Njegov glavni adut je visoka priljubljenost med Japonci. Prav zato bi lahko poslanci glasovali zanj, saj bi si z njim na čelu LDS, ki se ni izkazala v boju proti pandemiji, zagotovili zmago tudi na novembrskih parlamentarnih volitvah.

Kot bi združili krščanske demokrate in socialdemokrate Edini pravi Konojev tekmec je Kišida (64), ki je bil kot zunanji minister bolj umirjen. Kot Takaičijeva je naklonjen malim jedrskim elektrarnam. Kišida, ki je dolgo veljal za Abejevega naslednika, pa je zanimiv, ker se zavzema, da bi si dobičke v podjetjih delili ne le delničarji, ampak tudi delavci. Za Takaičijevo (60), ki je bila že notranja ministrica, je značilno, da občuduje pokojno britansko premierko Margaret Thatcher. Svoj nacionalizem in svojo konservativnost kaže tudi tako, da vsako leto obišče militaristično svetišče Jasukuni, kjer slavijo tudi japonske vojne zločince iz druge svetovne vojne. Kot Abe se zavzema za oboroževanje Japonske. Če Takaičijeva pripada desnemu krilu LDS, pa Nodova (61), ki je prav tako že bila notranja ministrica, sodi v levo krilo, tudi zato, ker zavrača oboroževanje in meni, da mora imeti diplomacija prednost. Boj za vodenje LDS in s tem za premierski položaj je toliko bolj zanimiv in pomemben, ker je LDS zelo raznolika stranka, ki v sebi zajema več ideoloških pozicij. Tudi zato je opozicija na Japonskem šibka. Nekateri celo menijo, da je LDS nekaj takega, kot če bi bili v Nemčiji krščanski demokrati in socialdemokrati v eni stranki. Abe je s svojo avtoriteto oslabil šest frakcij, ki sestavljajo LDS. Če pa bi novi voditelj nadaljeval to poenotenje stranke, se bi okrepila tudi opozicija.